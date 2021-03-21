Неизвестная Индия. Часть 1. Документальный фильм Би-би-си

7 минут назад

Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В 2018 году Индия отметила 70-летие своей независимости. Как изменилась эта колоритная страна за эти годы? Джоанна Ламли, знаменитая британская телеведущая и актриса, родилась в Индии всего за год до обретения страной независимости.

А теперь она отправляется в грандиозное путешествие по этому полному загадок и контрастов субконтиненту, чтобы познакомиться с ним заново и пройти по следам своей семьи, несколько поколений которой жили в Индии.

В первой серии маршрут Джоанны пройдет от самого юга страны, через горный хребет Западные Гаты, до мусульманского города Хайдарабад и бывшей столицы Империи - Калькутты.

Вторая серия выйдет в среду, 24 марта.