В Британии протест о расширении полномочий полиции перерос в беспорядки
В Британии протест о расширении полномочий полиции перерос в беспорядки
В британском Бристоле мирная акция протеста против закона, расширяющего полномочия полиции, вышла из-под контроля.
В результате беспорядков пострадали несколько полицейских. У двоих из них переломы. Как минимум восемь демонстрантов арестованы.
Если закон будет принят, то он даст полицейским в Англии и Уэльсе право ограничить даже мирные акции протеста. Например, если акция "нарушает общественный порядок".
Акция в Бристоле завершила неделю протестов, начавшуюся после жесткого ответа полицейских на собравшихся на акции памяти о Саре Эверард, в убийстве которой подозревают офицера лондонской полиции.
Из-за продолжающегося локдауна в Англии собираться в больших группах, в том числе и на протестах, пока запрещено.