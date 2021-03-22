В Британии протест о расширении полномочий полиции перерос в беспорядки

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

В Британии протест о расширении полномочий полиции перерос в беспорядки

7 минут назад

В британском Бристоле мирная акция протеста против закона, расширяющего полномочия полиции, вышла из-под контроля.

В результате беспорядков пострадали несколько полицейских. У двоих из них переломы. Как минимум восемь демонстрантов арестованы.

Если закон будет принят, то он даст полицейским в Англии и Уэльсе право ограничить даже мирные акции протеста. Например, если акция "нарушает общественный порядок".

Акция в Бристоле завершила неделю протестов, начавшуюся после жесткого ответа полицейских на собравшихся на акции памяти о Саре Эверард, в убийстве которой подозревают офицера лондонской полиции.