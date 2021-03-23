Загадка взрывающихся кратеров в Сибири

14 минут назад

"Я впервые услышала об этом в 2014 году и сперва даже не поверила", - вспоминает арктический эколог Сью Натали. Натали вместе с другими учеными несколько лет пытается разгадать тайну появления взрывающихся кратеров в Сибири. Одна из возможных причин - таяние участков почвы внутри вечной мерзлоты.

Сейчас в Сибири существует уже около 17 таких кратеров. Это явление обеспокоило ученых из России и Америки, изучающих климат. Теперь они пытаются выяснить, связано ли это явление с климатическими изменениями и что такой геологический процесс может значить не только для Сибири, но, возможно, и для всей планеты.