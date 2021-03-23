Путин привился от Covid-19, но не на камеру. Как поступали другие лидеры?

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Путин привился от Covid-19, но не на камеру. Как поступали другие лидеры?

46 минут назад

В Кремле сообщили, что Владимир Путин привился от коронавируса одной из трех разработанных в России вакцин. Какой именно – не уточняется.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что Путин предпочел сделать прививку не на камеру, поскольку он "не сторонник" таких акций.

Но многие мировые лидеры привились публично, в том числе для того, чтобы подать пример своим согражданам.