Путин привился от Covid-19, но не на камеру. Как поступали другие лидеры?
Путин привился от Covid-19, но не на камеру. Как поступали другие лидеры?
В Кремле сообщили, что Владимир Путин привился от коронавируса одной из трех разработанных в России вакцин. Какой именно – не уточняется.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что Путин предпочел сделать прививку не на камеру, поскольку он "не сторонник" таких акций.
Но многие мировые лидеры привились публично, в том числе для того, чтобы подать пример своим согражданам.
Какие лидеры так поступили и какую вакцину они получили - в видеосюжете Русской службы Би-би-си.