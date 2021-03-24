Подкаст "Би-би-си.doc". 75 лет Русской службы: история одного дня

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Подкаст "Би-би-си.doc". 75 лет Русской службы: история одного дня

31 минуту назад

24 марта 1946 года в эфир вышла первая программа Русской секции Би-би-си. Но к нашему 75-летию мы решили рассказать о другом важном дне в жизни Русской службы Би-би-си, как мы уже давно называемся.

В конце октября 1987 года новость о присуждении ему Нобелевской премии по литературе застала Иосифа Бродского в Лондоне. На Би-би-си тогда работало несколько близких друзей поэта, с которыми он общался до и после своей вынужденной эмиграции. Благодаря этому Русской службе удалось первой взять интервью у нобелевского лауреата.

В этом подкасте Маша Слоним и Лиз Робсон в разговоре с Олегом Антоненко вспоминают, что происходило в тот день до, во время и после интервью.