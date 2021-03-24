"Моя задача - показать, что мы все похожи". Манижа о Евровидении, хейте и поддержке
"Моя задача - показать, что мы все похожи". Манижа о Евровидении, хейте и поддержке
8 марта стало известно, что Россию на Евровидении представит певица Manizha с песней Russian woman.
Тут же на артистку обрушилась волна критики и оскорблений. Ей досталось и за национальность, и за "оскорбление русских женщин" песней, и за феминизм, и за поддержку ЛГБТ.
Корреспондентка Русской службы Би-би-си Наталия Зотова поговорила с артисткой о том, как она справляется с хейтом, о скрытом смысле песни и, конечно, о русских женщинах.