"Моя задача - показать, что мы все похожи". Манижа о Евровидении, хейте и поддержке

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"Моя задача - показать, что мы все похожи". Манижа о Евровидении, хейте и поддержке

8 минут назад

8 марта стало известно, что Россию на Евровидении представит певица Manizha с песней Russian woman.

Тут же на артистку обрушилась волна критики и оскорблений. Ей досталось и за национальность, и за "оскорбление русских женщин" песней, и за феминизм, и за поддержку ЛГБТ.