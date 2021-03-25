Картина робота Софии продана на аукционе NFT-искусства. За 700 тысяч долларов неизвестный купил 12-секундный цифровой файл
Картина робота Софии продана на аукционе NFT-искусства. За 700 тысяч долларов неизвестный купил 12-секундный цифровой файл
Видеоролик, созданный роботом Софией и цифровым художником Андреа Боначето, был продан на аукционе NFT-искусства за 688 тыс. долларов. Это первое произведение искусства авторства робота-гуманоида, ушедшее с молотка.
Ролик создан при помощи NFT-технологии. Это невзаимозаменяемые токены, работающие на блокчейн-платформе. Такой объект существует только в цифровом пространстве и повторить его невозможно.