В Беларуси День Воли. Как силовики готовились к провокациям и что ответила оппозиция?

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В Беларуси День Воли. Как силовики готовились к провокациям и что ответила оппозиция?

час назад

25 марта белорусы отмечают День Воли - неофициальный День Независимости. Все прошло без массовых маршей, но с точечными задержаниями.

В 1918 году 25 марта появилась Белорусская Народная Республика (БНР). Республика просуществовала менее года, но она была первым заявлением о белорусской независимости.

Традиционно в этот день оппозиция устраивает шествия по городу, а милиция и ОМОН задерживают активистов. Но нынешний День Воли был объявлен "днем безопасных акций" - без гуляний колонами, но с дворовыми собраниями и бело-красно-белой символикой.

Несколько оппозиционных объединений подавали в Мингорисполком заявки на проведение шествия, митинга и концерта, но их отклоняли по разным причинам. Милиция призвала белорусов не участвовать в несанкционированных акциях, а в КГБ заявили о готовящихся провокациях и попытке дестабилизировать ситуацию в стране.