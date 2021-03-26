Ремонт Христа-Искупителя: работа для смелых

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Ремонт Христа-Искупителя: работа для смелых

8 минут назад

Статуе Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро в этом году исполняется 90 лет. К юбилею статую готовят косметическим ремонтом.

При помощи закреплённого на дроне 3D-сканера была создана детальная схема внутреннего строения статуи. Лазерный сканер также помог выявить проблемные участки 38-метровой скульптуры.

Над реставрацией статуи Христа-Искупителя работает команда из 40 человек, состоящая из инженеров, архитекторов и геологов.