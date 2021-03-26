Как и где производят вакцину AstraZeneca? Би-би-си первой побывала на заводе в Уэльсе

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Как и где производят вакцину AstraZeneca? Би-би-си первой побывала на заводе в Уэльсе

час назад

Би-би-си первой побывала на заводе в Северном Уэльсе, где производят вакцину AstraZeneca.

На предприятии Wockhardt UK работают всего 400 человек. Как ожидается, с конвейера в год будут уходить около 300 млн доз вакцин.

Вакциной AstraZeneca, разработанной в сотрудничестве с Оксфордским университетом, привились уже более 16 млн человек.