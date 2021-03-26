Как и где производят вакцину AstraZeneca? Би-би-си первой побывала на заводе в Уэльсе
Как и где производят вакцину AstraZeneca? Би-би-си первой побывала на заводе в Уэльсе
Би-би-си первой побывала на заводе в Северном Уэльсе, где производят вакцину AstraZeneca.
На предприятии Wockhardt UK работают всего 400 человек. Как ожидается, с конвейера в год будут уходить около 300 млн доз вакцин.
Вакциной AstraZeneca, разработанной в сотрудничестве с Оксфордским университетом, привились уже более 16 млн человек.
В начале марта ряд европейских стран отказался от использования AstraZeneca из-за случаев тромбоза, который привел к смерти нескольких человек