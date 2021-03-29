Более 90 убитых за одни выходные: противостояние в Мьянме становится все более жестоким
Более 90 убитых за одни выходные: противостояние в Мьянме становится все более жестоким
Это был самый кровавый день за время противостояния военных, захвативших власть в стране, и жителей, отказывающихся принять переворот.
Переворот в стране произошел после ноябрьских выборов, на которых победила партия Аун Сан Су Чжи. Военные утверждают, что выборы были сфальсифицированы, но прямых доказательств этого до сих пор не обнародовано.