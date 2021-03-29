Более 90 убитых за одни выходные: противостояние в Мьянме становится все более жестоким

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Более 90 убитых за одни выходные: противостояние в Мьянме становится все более жестоким

59 минут назад

Это был самый кровавый день за время противостояния военных, захвативших власть в стране, и жителей, отказывающихся принять переворот.