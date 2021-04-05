Уволенный со службы слишком дружелюбный пес нашел новую работу
Уволенный со службы слишком дружелюбный пес нашел новую работу
Лабрадора Декстера признали непригодным к службе в подразделении по поиску наркотиков из-за излишней дружелюбности и неусидчивости. Но в британской полиции неудачнику смогли найти новое занятие. Декстер стал “полицейским специалистом в области благосостояния”.
Теперь в его обязанности входит посещение лондонских больниц.
Там он помогает врачам справиться со стрессом, который они испытывают из-за пандемии коронавируса.