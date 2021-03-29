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"Лоцманы занимаются вымогательством сигарет". Капитан дальнего плавания о своем опыте прохода Суэцкого канала

13 минут назад

Контейнеровоз "Эвер Гивен" почти неделю перекрывал движение в Суэцком канале, одной из важнейших транспортных артерий в мире. Здесь проходит 12% мирового товарооборота.

На то, чтобы восстановить движение по каналу потребуется еще несколько дней: у северного и южного входов скопилось свыше 400 судов.

Русская служба Би-би-си поговорила с капитаном дальнего плавания Тимуром Рудовым, который семь раз проходил через Суэцкий канал, о том как проходила операция по снятию с мели сухогруза и часто ли такое бывает.