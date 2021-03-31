"Что это было". Почему так много убитых в Мьянме и чем закончатся протесты?

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"Что это было". Почему так много убитых в Мьянме и чем закончатся протесты?

43 минуты назад

После захвата власти в Мьянме военными 1 февраля там не прекращаются протесты, которые жестоко подавляются. 27 марта были убиты более 100 протестующих, общее число жертв измеряется сотнями.

Западные страны резко осуждают путчистов, а Россия и Китай воздерживаются от критики и блокируют любые решения по Мьянме в Совете Безопасности ООН.

Журналист, предприниматель и автор книги "Наш человек в Мьянме" Петр Козьма, который живет в крупнейшем городе Мьянмы - Янгоне, рассказал о происходящем в стране корреспонденту Русской службы Би-би-си Олегу Антоненко.