Подкаст "Что это было". Как Путина оберегают от коронавируса?
Подкаст "Что это было". Как Путина оберегают от коронавируса?
Управделами президента России за прошедший год потратило миллиарды рублей на то, чтобы обеспечить карантин контактирующим с Владимиром Путиным людям.
В новом выпуске подкаста "Что это было" корреспондент Русской службы Би-би-си Анна Пушкарская считает, во сколько обошлась борьба кремлевских чиновников с эпидемией коронавируса, и рассказывает, на что ушли эти деньги.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.