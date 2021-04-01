Подкаст "Что это было". Как Путина оберегают от коронавируса?

Управделами президента России за прошедший год потратило миллиарды рублей на то, чтобы обеспечить карантин контактирующим с Владимиром Путиным людям.

В новом выпуске подкаста "Что это было" корреспондент Русской службы Би-би-си Анна Пушкарская считает, во сколько обошлась борьба кремлевских чиновников с эпидемией коронавируса, и рассказывает, на что ушли эти деньги.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.