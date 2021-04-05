От снежной вершины до водопада. Невиданный трюк при спуске с горы на каяке

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От снежной вершины до водопада. Невиданный трюк при спуске с горы на каяке

час назад

Испанский спортсмен Аниол Серрасолсес совершил спуск с горы на каяке в Чили. Часть трассы, общей протяженностью в 25 километров, проходила по вулкану Вильяррик.

На тренировке Серрасолсес разогнался до скорости в 100 км/ч, но перевернулся и пролетел 10 метров по воздуху, продолжив спуск дальше.