Почему Владимиру Познеру пришлось улететь из Грузии
Почему Владимиру Познеру пришлось улететь из Грузии
Таким образом участники акции выразили свой протест против позиции Познера по поводу Абхазии.
В 2017 году в интервью телекомпании "Имеди" он сказал, что не видел "никакой дружбы" между грузинами и абхазцами. Протестующие считают, что Познер не признает территориальную целостность Грузии и оскорбляет их родину. Они также были возмущены тем, что Познер, его гости и отель, в котором они остановились, нарушили правила карантина.
В итоге Познеру и его гостям, приехавшим в Тбилиси отпраздновать 87-летие телеведущего, пришлось заплатить штраф и улететь из Грузии.