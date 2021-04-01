Почему Владимиру Познеру пришлось улететь из Грузии

48 минут назад

В 2017 году в интервью телекомпании "Имеди" он сказал, что не видел "никакой дружбы" между грузинами и абхазцами. Протестующие считают, что Познер не признает территориальную целостность Грузии и оскорбляет их родину. Они также были возмущены тем, что Познер, его гости и отель, в котором они остановились, нарушили правила карантина.