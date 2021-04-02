Подкаст "Что это было". Можно ли добиться своего голодовкой в тюрьме?

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Подкаст "Что это было". Можно ли добиться своего голодовкой в тюрьме?

55 минут назад

Алексей Навальный объявил голодовку в колонии. Он обвинил исправительное учреждение в неоказании медицинской помощи и потребовал допустить к себе врача с воли и выписать лекарства, чтобы справиться с болями в спине и ногах. Насколько это отчаянный шаг, добьется ли Навальный своего и чем он рискует? Объясняет корреспондент Русской службы Би-би-си Елизавета Фохт.