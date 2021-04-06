Ресторан, где сжигают калории. Документальный фильм Би-би-си

час назад

Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

20 голодных гостей приглашены на ланч в ресторан. В обеденном зале ничто не покажется им необычным. Но буквально за стеной здесь расположен спортивный зал, и 25 атлетов намереваются столько времени заниматься здесь на тренажёрах, сколько потребуется, чтобы сжечь все калории, которые гости поглотят во время ланча.

Ресторатор Фред Сирие и врач-терапевт Зои Уильямс задумали этот эксперимент, потому что, согласно данным недавнего исследования, проведённого в Кембриджском университете, люди часто и не подозревают о том, сколько калорий поглощают в день, и, тем более, о том, сколько физической нагрузки требуется для их сжигания.

И пока гости в обеденном зале едят - закуски, горячее, напитки - спортсмены напрягают мускулы. Но, когда ланч будет съеден, секрет будет раскрыт, и для некоторых это станет едва ли не шоком.