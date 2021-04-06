Драма в гнезде: самка орла потеряла партнера и осталась одна с будущим потомством
Драма в гнезде: самка орла потеряла партнера и осталась одна с будущим потомством
В Дурбе Латвийский фонд природы установил несколько камер над гнездами птиц. В одном из них разворачивается семейная драма.
Милда, самка орлана-белохвоста, высиживающая три яйца, осталась без самца Раймиса. Он не возвращался в гнездо уже больше трех дней. Возможно, Раймис ранен или погиб. Обычно пока самка находится на яйцах, ее кормит самец. Яйца нельзя оставлять надолго без присмотра из-за возможного нападения хищников.
Но теперь Милда вынуждена кормить себя сама. Она голодала три дня, но все же решилась оставить будущее потомство.
Онлайн на сайте фонда также можно наблюдать за гнездами скопов, черных коршунов, ястребов, орлов и черного аиста.