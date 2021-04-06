Драма в гнезде: самка орла потеряла партнера и осталась одна с будущим потомством

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Драма в гнезде: самка орла потеряла партнера и осталась одна с будущим потомством

25 минут назад

В Дурбе Латвийский фонд природы установил несколько камер над гнездами птиц. В одном из них разворачивается семейная драма.

Милда, самка орлана-белохвоста, высиживающая три яйца, осталась без самца Раймиса. Он не возвращался в гнездо уже больше трех дней. Возможно, Раймис ранен или погиб. Обычно пока самка находится на яйцах, ее кормит самец. Яйца нельзя оставлять надолго без присмотра из-за возможного нападения хищников.

Но теперь Милда вынуждена кормить себя сама. Она голодала три дня, но все же решилась оставить будущее потомство.