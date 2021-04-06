"Мы хотим помочь". Главу "Альянса врачей" задержали у колонии, где сидит Навальный

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"Мы хотим помочь". Главу "Альянса врачей" задержали у колонии, где сидит Навальный

30 минут назад

У покровской колонии Владимирской области, где с середины марта находится оппозиционер Алексей Навальный, прошла акция врачей. Медики требовали допустить к политику врача и обеспечить его лекарствами.

Накануне у Навального поднялась температура, он жалуется на боли в спине и онемение ноги. Во ФСИН заявили, что вся необходимая помощь политику оказывается. 5 апреля его перевели в медсанчасть с признаками ОРВИ.