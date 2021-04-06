"Мы хотим помочь". Главу "Альянса врачей" задержали у колонии, где сидит Навальный
"Мы хотим помочь". Главу "Альянса врачей" задержали у колонии, где сидит Навальный
У покровской колонии Владимирской области, где с середины марта находится оппозиционер Алексей Навальный, прошла акция врачей. Медики требовали допустить к политику врача и обеспечить его лекарствами.
Накануне у Навального поднялась температура, он жалуется на боли в спине и онемение ноги. Во ФСИН заявили, что вся необходимая помощь политику оказывается. 5 апреля его перевели в медсанчасть с признаками ОРВИ.
Акцию у ИК-2 организовал "Альянс врачей" (входит в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов). Его главу Анастасию Васильеву, которая была лечащим врачом Навального, задержали. Кроме нее, в Покровский отдел полиции отвезли еще как минимум пять человек, в том числе иностранных журналистов с телеканалов "Белсат" и CNN.