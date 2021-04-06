Подкаст "Что это было". Как Навального будут лечить в колонии?

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Подкаст "Что это было". Как Навального будут лечить в колонии?

8 минут назад

Алексей Навальный попал в медсанчасть колонии, в которой он отбывает срок, с температурой и кашлем. Ранее он заявил, что в его отряде, возможно, вспышка туберкулеза. Все это произошло на фоне голодовки, которую Навальный объявил, чтобы добиться допуска в колонию врача с воли из-за болей в спине.

Что вообще происходит с медициной в российских тюрьмах? Объясняет корреспондент Русской службы Би-би-си Анастасия Лотарева.