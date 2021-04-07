Корабль без экипажа. Контейнеровоз у берегов Норвегии попал в шторм и теперь дрейфует
Корабль без экипажа. Контейнеровоз у берегов Норвегии попал в шторм и теперь дрейфует
Экипаж голландского судна, направлявшегося в Норвегию, был вынужден просить помощи береговой охраны Норвегии из-за шторма. Всю команду эвакуировали с корабля.
Судно накренилось из-за смещения груза во время непогода, и капитан опасался, что оно может перевернуться.
Одного из моряков пришлось доставать уже из моря - его смыло волной.