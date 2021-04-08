Новые беспорядки в Северной Ирландии. Что происходит?

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Новые беспорядки в Северной Ирландии. Что происходит?

44 минуты назад

Хрупкий мир в Северной Ирландии оказался под угрозой после всплеска беспорядков, в результате которых пострадали десятки полицейских.

В беспорядках участвовали сотни людей с обеих сторон продолжающегося десятилетиями конфликта о сохранении Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства.

Обстановка в Северной Ирландии начала обостряться после брексита. С 1993 года у Северной Ирландии не было физической границы ни с Ирландией, которая осталась в ЕС, ни с остальной территорией Великобритании, которая теперь из ЕС вышла. Юнионисты считают, что руководство Соединенного Королевства предало Северную Ирландию и заключило договор, который фактически привел к разделению страны.

Но в последние дни обстановка накалилась сильнее и уже не из-за брексита. Летом 2020 года прошли похороны бывшего члена Ирландской республиканской армии, на которые - несмотря на карантин - пришло более 20 политиков-республиканцев . Как выяснилось на днях, за это они не понесли никакого наказания.