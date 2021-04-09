Скончался принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II

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Скончался принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II

33 минуты назад

Принц Филипп, герцог Эдинбургский и супруг королевы Великобритании Елизаветы II, умер в возрасте 99 лет.

Королевская чета была в браке более 70 лет. Церемония прошла 20 ноября 1947 года под сводами Вестминстерского аббатства. Лейтенанту Филиппу Маунтбеттену тогда был 26 лет, а принцессе Елизавете 21 год.

Принц Филипп не находился в очереди на британский престол. Его старший сын, принц Чарльз, является наследником.