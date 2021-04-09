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Букингемский дворец после смерти принца Филиппа. Без комментариев

10 минут назад

На воротах была вывешена табличка с известием о его кончине. Однако, спустя час ее сняли. У дворца стали собираться люди, чтобы возложить цветы.