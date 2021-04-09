Букингемский дворец после смерти принца Филиппа. Без комментариев
Букингемский дворец после смерти принца Филиппа. Без комментариев
На Букингемском дворце приспустили государственный флаг Великобритании в память о умершем герцоге Эдинбургском принце Филиппе.
На воротах была вывешена табличка с известием о его кончине. Однако, спустя час ее сняли. У дворца стали собираться люди, чтобы возложить цветы.
Супруг королевы Елизаветы II умер в возрасте 99 лет.
Видео, Скончался принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II, Продолжительность 3,41
Принц Филипп, герцог Эдинбургский и супруг королевы Великобритании Елизаветы II, умер в возрасте 99 лет.