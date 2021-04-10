Дети-трансгендеры: непростые вопросы о смене пола. Документальный фильм Би-би-си

54 минуты назад

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С каждым годом в гендерных клиниках США, Канады и Великобритании становится все больше несовершеннолетних пациентов.

Доктор Кеннет Цукер раньше был ведущим канадским специалистом, помогавшим детям и подросткам справиться с гендерной дисфорией - состоянием, когда человек недоволен своим биологическим полом. Однако клинику доктора Цукера закрыли, а его методы лечения сравнили с неэтичной репаративной терапией - практикой "лечения" от гомосексуальности. Его сторонники и родители многих его пациентов считают, что доктор пал жертвой агрессивной кампании трансгендерных лоббистов, направленной на ограничение свободы слова.