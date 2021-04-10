Подкаст "Что это было". Кто и за что атакует "Артдокфест"?

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Подкаст "Что это было". Кто и за что атакует "Артдокфест"?

59 минут назад

Фестиваль документального кино "Артдокфест" всего за несколько дней показов в Москве и Петербурге подвергся нескольким проверкам госорганов, угрозам со стороны провластных активистов и даже физическому насилию – в заключительный день кинопоказов президент кинофестиваля Виталий Манский сообщил, что на него напали члены прокремлевского движения SERB.

Кто был инициатором этих проблем и что будет с "Артдокфестом" дальше – разбираются журналисты Русской службы Би-би-си Анна Пушкарская и Амалия Затари.