Подкаст "Что это было". Лонгрид: как в Кыргызстане становятся вторыми женами?

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Подкаст "Что это было". Лонгрид: как в Кыргызстане становятся вторыми женами?

58 минут назад

По выходным в подкасте "Что это было. Лонгрид" мы будем говорить с авторами заметных и важных текстов Русской службы Би-би-си.

Первый гость нового подкаста - наш корреспондент в Кыргызстане Наргиза Рыскулова. Она написала текст “Не одна. Почему женщины в Кыргызстане соглашаются на роль второй жены”.

Наргиза рассказывает, почему многоженство, несмотря на незаконность, распространено в этой республике. В подкасте также звучат истории, которые не вошли в статью.