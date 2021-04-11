Принц Чарльз о герцоге Эдинбургском

Принц Уэльский отдал долг памяти своему "дорогому папе", герцогу Эдинбургскому, заявив, что вся королевская семья безмерно скорбит по нему.

Он сказал, что герцог Эдинбургский, который скончался в пятницу в Винзоре в возрасте 99 лет, преданно служил королеве, семье, стране и Содружеству.