Принц Чарльз о герцоге Эдинбургском
Принц Чарльз о герцоге Эдинбургском
Принц Уэльский отдал долг памяти своему "дорогому папе", герцогу Эдинбургскому, заявив, что вся королевская семья безмерно скорбит по нему.
Он сказал, что герцог Эдинбургский, который скончался в пятницу в Винзоре в возрасте 99 лет, преданно служил королеве, семье, стране и Содружеству.
Видео, Скончался принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II, Продолжительность 3,41
Принц Филипп, герцог Эдинбургский и супруг королевы Великобритании Елизаветы II, умер в возрасте 99 лет.