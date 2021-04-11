Траур по принцу Филиппу в Британии: эфир от Букингемского дворца
В Соединенном Королевстве скорбят по герцогу Эдинбургскому, супругу королевы Елизаветы II, принцу Филиппу.
Каким британцы запомнят его, наш корреспондент Бен Тавенер обсуждает с обозревателем и журналистом Александром Смотровым.
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