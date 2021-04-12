Как приземлился Гагарин? Рассказывает женщина, увидевшая это первой
Шестьдесят лет назад летчик-космонавт Юрий Гагарин отправился на корабле “Восток” в открытый космос, чтобы за 108 минут облететь вокруг Земли. Во время космической гонки СССР и США этот полет был решающим для победы в ней, но времени на подготовку было мало, а ставки высоки. Гагарин мог не вернуться из космоса.
Юрия Гагарина выбрали из четырех космонавтов, он готовился к полету год. Особенно отмечалось его высокая стрессоустойчивость и самоконтроль. За подготовку, организацию и осуществление первого полета отвечал главный конструктор ракетно-космических систем академик Сергей Королев. Весь полет Гагарин держал с ним связь: “Внимание! Вижу горизонт Земли. Очень такой красивый ореол. Сначала радуга от самой поверхности Земли и вниз. Очень красиво”.
Сделав вокруг Земли за 108 минут, в 10:55 космонавт Ю.А. Гагарин приземлился на картофельном поле в Саратовской области. Первыми его увидели жена лесника с пятилетней внучкой, которые сажали картошку на поле. Девочка выросла, но помнит тот день в деталях. Вот как это было.