Подкаст "Что это было". Как Британия прощается с принцем Филиппом

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Подкаст "Что это было". Как Британия прощается с принцем Филиппом

час назад

В Британии национальный траур по принцу Филиппу, герцогу Эдинбургскому, супругу королевы Елизаветы II. Он был незаурядным человеком и популярным членом королевской семьи.

О принце Филиппе, отношении к нему британцев и прощании с ним рассказывают лондонские корреспонденты Би-би-си Полина Романова и Бен Тавенер.