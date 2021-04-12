Подкаст "Что это было". Как Британия прощается с принцем Филиппом
Подкаст "Что это было". Как Британия прощается с принцем Филиппом
В Британии национальный траур по принцу Филиппу, герцогу Эдинбургскому, супругу королевы Елизаветы II. Он был незаурядным человеком и популярным членом королевской семьи.
О принце Филиппе, отношении к нему британцев и прощании с ним рассказывают лондонские корреспонденты Би-би-си Полина Романова и Бен Тавенер.
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