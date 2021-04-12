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Слезоточивый газ, светошумовые гранаты: новые беспорядки в США из-за смерти чернокожего мужчины

11 минут назад

Ранее полицейский застрелил нарушителя, который пытался скрыться с места происшествия. Им оказался 20-летний чернокожий Данте Райт, который находился в розыске.

Мэр города назвал произошедшее трагедией. В город была переброшена часть служащих национальной гвардии Миннесоты. Они находились в городе на случай беспорядков, где сейчас идет суд над Дереком Шовиным, которого обвиняют в убийстве Джорджа Флойда.