Слезоточивый газ, светошумовые гранаты: новые беспорядки в США из-за смерти чернокожего мужчины
Слезоточивый газ, светошумовые гранаты: новые беспорядки в США из-за смерти чернокожего мужчины
В пригороде Миннеаполиса, городе Бруклин-Сентер, 11 апреля вечером начались беспорядки.
Ранее полицейский застрелил нарушителя, который пытался скрыться с места происшествия. Им оказался 20-летний чернокожий Данте Райт, который находился в розыске.
Мэр города назвал произошедшее трагедией. В город была переброшена часть служащих национальной гвардии Миннесоты. Они находились в городе на случай беспорядков, где сейчас идет суд над Дереком Шовиным, которого обвиняют в убийстве Джорджа Флойда.