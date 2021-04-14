"Больше пластика, чем воды" - одно из крупнейших озер Боливии под угрозой исчезновения

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"Больше пластика, чем воды" - одно из крупнейших озер Боливии под угрозой исчезновения

18 минут назад

Из-за засухи в 2016 году площадь озера Уру-Уру в Боливии сократилась в семь раз, а то, что осталось, сегодня покрыто пустыми бутылками, упаковками, поломанными игрушки и старыми шинами. Мусор приносят сюда из близлежащих городов впадающие в Уру-Уру реки.