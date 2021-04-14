"Больше пластика, чем воды" - одно из крупнейших озер Боливии под угрозой исчезновения
"Больше пластика, чем воды" - одно из крупнейших озер Боливии под угрозой исчезновения
Из-за засухи в 2016 году площадь озера Уру-Уру в Боливии сократилась в семь раз, а то, что осталось, сегодня покрыто пустыми бутылками, упаковками, поломанными игрушки и старыми шинами. Мусор приносят сюда из близлежащих городов впадающие в Уру-Уру реки.
Экологи и волонтеры пытаются очистить озеро от пластика. Благодаря их усилиям удалось собрать несколько тонн пластика. Но даже это - капля в море. Смогут ли добровольцы очистить Уру-Уру, или озеро ждет участь другого боливийского озера Поопо, полностью высохшего в 2015 году?