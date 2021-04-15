Подкаст "Что это было". Почему россиян лишили Турции и что им делать без нее?

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Подкаст "Что это было". Почему россиян лишили Турции и что им делать без нее?

24 минуты назад

Россия ограничила авиасообщение с Турцией - полмиллиона россиян теперь не полетят на турецкие курорты на майские праздники. Официальное объяснение этого решения дала глава Роспотребнадзора Анна Попова: по ее словам, в Турции очень плохая ситуация с коронавирусом. Попова привела статистику последних месяцев: почти 80 процентов из тех, у кого был выявлен коронавирус по прилету в Россию, - это российские туристы, возвращавшиеся с отдыха в Турции.

Однако есть и те, кто считает решение российских властей политическим и называет его реакцией Кремля на недавние переговоры президентов Турции и Украины.

Какая из этих версий ближе к истине, что делать тем, кто пострадал от отмены рейсов в Турцию, и куда податься желающим отдохнуть россиянам, - объясняют корреспонденты Русской службы Би-би-си Павел Аксенов и Мария Киселева.