Avicii: Правдивые истории. Документальный фильм Би-би-си
Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
История шведского музыканта, диджея и продюсера Тима Берглинга, известного как Avicii, рассказанная им самим, его друзьями и коллегами.
Тим стал известным очень рано, и уже в 21 год собирал многотысячные стадионы. Начав писать музыку в домашней студии в собственной спальне, он очень быстро стал сотрудничать с ведущими лейблами, а его песни стали крутить на самых известных радиостанциях. Он продюсировал альбом Мадонны и сотрудничал с группой Coldplay, а его сольные альбомы и синглы занимали первые места в чартах. Однако вместе со славой пришли проблемы со здоровьем, алкогольная зависимость и психологические трудности.
Фильм впервые был показан за полгода до самоубийства артиста в 2018 году.
Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
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