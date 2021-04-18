Avicii: Правдивые истории. Документальный фильм Би-би-си

42 минуты назад

Тим стал известным очень рано, и уже в 21 год собирал многотысячные стадионы. Начав писать музыку в домашней студии в собственной спальне, он очень быстро стал сотрудничать с ведущими лейблами, а его песни стали крутить на самых известных радиостанциях. Он продюсировал альбом Мадонны и сотрудничал с группой Coldplay, а его сольные альбомы и синглы занимали первые места в чартах. Однако вместе со славой пришли проблемы со здоровьем, алкогольная зависимость и психологические трудности.