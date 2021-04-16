Война в Донбассе. Главные вопросы
Война в Донбассе. Главные вопросы
Война на востоке Украины началась в 2014 году. Спустя семь лет власти России и Украины заявили об эскалации конфликта.
В Киеве отмечают, что самоправозглашенные Донецкая народная республика и Луганская народная республика нарушают режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных сил Украины.
В социальных сетях появились свидетельства переброски российских военных и техники к границе с Украиной. Страны называют действия друг друга провокационными. Российские власти обвиняют Украину в неисполнении Минских соглашений.
Почему переговоры по Донбассу зашли в тупик и чего ждать от обострения конфликта, объясняет корреспондент Би-би-си Илья Барабанов.