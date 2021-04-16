Подкаст "Что это было". Почему мы все чаще видим российских журналистов в судах?

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Подкаст "Что это было". Почему мы все чаще видим российских журналистов в судах?

49 минут назад

На этой неделе силовики пришли с обысками к журналистам студенческого издания DOXA - их обвиняют в вовлечении подростков в протестные акции. А за несколько дней до этого обыск прошел у главреда "Важных историй" Романа Анина, а также в редакции издания.

С чем связано давление, с которым в последние месяцы сталкиваются российские журналисты, рассказывают корреспонденты Русской службы Би-би-си Анастасия Голубева и Сергей Горяшко.