Подкаст "Что это было". Лонгрид: "космический ужас", или в чем подвиг Гагарина?
Подкаст "Что это было". Лонгрид: "космический ужас", или в чем подвиг Гагарина?
По выходным в подкасте "Что это было. Лонгрид" мы говорим с авторами заметных и важных текстов Русской службы Би-би-си.
Павел Аксенов, автор текста "Жестянка над миром. Как готовился Гагарин и в чем его подвиг", рассказывает о технических проблемах перед первым полетом человека в космос, "космическом ужасе" и своих собственных космических страхах.
В подкасте также звучат архивные записи и воспоминания свидетельницы приземления Гагарина.
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