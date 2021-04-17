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Прощание с принцем Филиппом в Виндзоре

48 минут назад

Королева на машине прибыла в часовню Святого Георга на территории Виндзорского замка, в то время как его четверо детей и трое его внуков, включая принцев Уильяма и Гарри, шли вдоль гроба. Катафалк перевозили в модифицированном "лэндровере".