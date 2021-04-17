Прощание с принцем Филиппом в Виндзоре

Королева и другие члены королевской семьи присутствовали на похоронах принца Филиппа.

Королева на машине прибыла в часовню Святого Георга на территории Виндзорского замка, в то время как его четверо детей и трое его внуков, включая принцев Уильяма и Гарри, шли вдоль гроба. Катафалк перевозили в модифицированном "лэндровере".

Принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет.