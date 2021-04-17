Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Похороны принца Филиппа: Королевская семья почтила "юмор и человечность" герцога

21 минуту назад

Британская королевская семья проводила Герцога Эдинбургского в последний путь в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. В мероприятии приняли участие более 730 военнослужащих, но внутри часовни, по ковидным правилам действовали ограничение на количество человек, было всего 30 скорбящих, при этом королева сидела одна.