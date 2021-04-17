Похороны принца Филиппа: Королевская семья почтила "юмор и человечность" герцога
Похороны принца Филиппа: Королевская семья почтила "юмор и человечность" герцога
Британская королевская семья проводила Герцога Эдинбургского в последний путь в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. В мероприятии приняли участие более 730 военнослужащих, но внутри часовни, по ковидным правилам действовали ограничение на количество человек, было всего 30 скорбящих, при этом королева сидела одна.
Видео, Жизнь принца Филиппа. Сто лет в гуще событий, Продолжительность 5,18
На протяжении почти ста лет принц Филипп был частью мировой истории и ее неизменным свидетелем.