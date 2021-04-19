Подкаст "Что это было". Почему у Байдена не получится "перезагрузка 2.0"?

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Подкаст "Что это было". Почему у Байдена не получится "перезагрузка 2.0"?

36 минут назад

Новый президент США пытается установить диалог с Москвой. Он ввел довольно мягкие санкции в отношении России и одновременно пригласил на переговоры Владимира Путина. При этом напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном все растет, и тому сразу несколько причин – от ситуации с Алексеем Навальным до разговоров о возможном военном конфликте между Россией и Украиной.

На что надеется и как будет действовать Джо Байден в отношении Москвы - рассказывает корреспондент Русской службы Би-би-си в Вашингтоне Кирилл Белянинов.