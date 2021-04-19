"Гениальный" вертолет. Первый беспилотный полет над Марсом
"Гениальный" вертолет. Первый беспилотный полет над Марсом
Четыре года потребовалось американскому космическому агентству NASA, чтобы разработать беспилотный вертолет Ingenuity. Его первый полет над поверхностью Марса увенчался успехом. Ingenuity поднялся в атмосферу на высоту 3 метров, сделал несложный маневр и успешно совершил посадку.
Дальнейшей задачей дрона станет исследование труднодоступных для вездеходов поверхностей Марса, таких как скалы и кратеры.