"Гениальный" вертолет. Первый беспилотный полет над Марсом

Четыре года потребовалось американскому космическому агентству NASA, чтобы разработать беспилотный вертолет Ingenuity. Его первый полет над поверхностью Марса увенчался успехом. Ingenuity поднялся в атмосферу на высоту 3 метров, сделал несложный маневр и успешно совершил посадку.

Дальнейшей задачей дрона станет исследование труднодоступных для вездеходов поверхностей Марса, таких как скалы и кратеры.