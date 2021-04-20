Подкаст "Что это было". Почему врачи Навального бьют тревогу?

16 минут назад

ФСИН России сообщила о переводе Алексея Навального из колонии в Покрове, где он отбывает срок, в тюремную больницу на территории ИК во Владимире. Информация о об этом появилась на фоне заявлений его лечащих врачей о резком ухудшении состояния Навального и критических показателях калия, которые говорят о риске остановки сердца. Что происходит с оппозиционером, продолжающим голодовку с 31 марта - разбирается корреспондент Русской службы Би-би-си Анна Пушкарская.