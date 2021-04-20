"Однажды в Ираке". Трейлер документального фильма
"Однажды в Ираке". Трейлер документального фильма
Смотрите трейлер документального сериала "Однажды в Ираке". Премьера фильма на сайте Русской службы Би-би-си.
Посмотреть целиком документальный сериал "Однажды в Ираке" на русском языке можно с 26 апреля на сайте, а также на Youtube-канале и страницах Русской Службы Би-би-си в "Одноклассниках" и "Вконтакте".
Фильм доступен для просмотра на территории России, Беларуси, Украины, Армении, Азербайджана, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана.