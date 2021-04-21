Королеве Елизавете II - 95. Какие у нее связи с Россией?
Королеве Елизавете II - 95. Какие у нее связи с Россией?
21 апреля королеве Великобритании Елизавете II исполняется 95 лет. Это ее первый день рождения после смерти ее супруга, принца Филиппа.
Русская служба Би-би-си собрала пять моментов, связывающих королеву с Россией - от связей с русскими царями и до встреч c Юрием Гагариным и Владимиром Путиным.
Как известно, королева крайне редко рассказывает свое мнение в официальных обращениях и речах.
Но иногда - в спонтанных ремарках во время официальных мероприятий - ее мнение иногда все же проскакивает.