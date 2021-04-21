Королеве Елизавете II - 95. Какие у нее связи с Россией?

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Королеве Елизавете II - 95. Какие у нее связи с Россией?

8 минут назад

21 апреля королеве Великобритании Елизавете II исполняется 95 лет. Это ее первый день рождения после смерти ее супруга, принца Филиппа.

Русская служба Би-би-си собрала пять моментов, связывающих королеву с Россией - от связей с русскими царями и до встреч c Юрием Гагариным и Владимиром Путиным.

Как известно, королева крайне редко рассказывает свое мнение в официальных обращениях и речах.