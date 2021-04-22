Три дня, которые потрясли европейский футбол. Что произошло с Суперлигой?

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Три дня, которые потрясли европейский футбол. Что произошло с Суперлигой?

47 минут назад

Шесть ведущих британских, три испанских и три итальянских футбольных клуба объявили о создании нового европейского чемпионата по футболу - Европейской Суперлиги. Но под давлением со стороны болельщиков и футбольных функционеров были вынуждены отказаться от своих намерений.

Шквал критики, обвинения в погоне за наживой и предательстве идеалов футбола вынудили несколько британских команд отказаться от участия в Суперлиге - через 48 часов после ее создания. За ними последовали остальные команды британской "Большой шестерки".