Подкаст "Что это было". Послание Путина vs акции за Навального: кто кого?

час назад

В среду Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. И тем же вечером по России прокатилась очередная акция сторонников Алексея Навального, которые требуют его освобождения из заключения. Как оценивать два эти очень разных события - программную речь президента и новый виток уличных акций, которые пришлись на один день? В новом выпуске подкаста "Что это было" объясняют корреспонденты Русской службы Би-би-си Елизавета Фохт, Петр Козлов и Сергей Горяшко.