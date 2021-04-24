С 2024 года меняются правила рассмотрения фильмов, претендующих на "Оскар" в категории "Лучший фильм".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

С 2024 года меняются правила рассмотрения фильмов, претендующих на "Оскар" в категории "Лучший фильм".

10 минут назад

С 2024 года меняются правила рассмотрения фильмов, претендующих на "Оскар" в категории "Лучший фильм".

Правила касаются работы как в кадре, так и за кадром и направлены на представление в киноиндустрии разнообразия рас, гендеров и идентичностей.

Но так ли строги новые стандарты? Корреспондент Би-би-си Мария Евстафьева разбирается в вопросе вместе с кинокритиком Татьяной Шороховой и продюсером Александром Роднянским.

Автор: Мария Евстафьева